СБУ не расследует возможные преступления освобожденного из российской колонии украинца Костенко

За уголовное производство по обстоятельствам возможного совершения Костенко преступления отвечает Национальная полиция, говорится в ответе на запрос УНИАН.

Служба безопасности Украины заявляет, что не имеет отношения к расследованию возможного совершения преступления освобожденным из российской колонии украинцем Александром Костенко.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос УНИАН.

Среди различных вопросов агентство запрашивало у Службы безопасности о подтверждении информации о задержании Костенко в 2014 году за сотрудничество с российскими спецслужбами и возможную террористическую деятельность.

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В частности, в ответе СБУ говорится, что "органами прокуратуры в ноябре 2017 года осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по обстоятельствам возможного совершения преступления (Александром Костенко) поручено следователям Национальной полиции".

"Учитывая требования части первой части ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины, Служба безопасности не уполномочена предоставлять информацию, касающуюся расследования уголовных производств другими правоохранительными органами", - заявили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в мая 2015 года году так называемый «Киевский районный суд Симферополя» приговорил Костенко к лишению свободы на срок 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме этого, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил нарезной ствол.

Костенко не признал своей вины. Он отбывал срок наказания в колонии города Кирово-Чепецк Кировской области.

3 августа он был освобожден из российской тюрьмы.

6 августа в МИД Украины заявили, что Костенко помогут оформить документы для получения статуса внутренне перемещенного лица.

После освобождения Костенко в социальных сетях появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году задерживала его и Станислава Краснова по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам. При этом отмечается, что уголовное производство расследовалось Святошинским райуправлением полиции в отношении него и Краснова за незаконное хранение оружия. Согласно сообщениям, Костенко был арестован и освобожден под залог. После чего он бежал в оккупированный Крым, где и был задержан.