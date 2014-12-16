В ПАСЕ запретили выставку о Донбассе

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Владимир Арьев.

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По его словам, в то же время на прошлой неделе выставка прошла в Европарламенте в Брюсселе. "Мотивацию мадам Брассер не предоставила, но ссылка на "создание напряженности" может свидетельствовать, что она действует в интересах российской делегации", - отметил депутат.

"Кстати, она одна из тех, кто, несмотря на все затронутые Россией принципы и нормы Совета Европы, хочет возвращения делегации РФ в зал ПАСЕ. Мадам Брассер собирается быть в Киеве 12-13 января и мы все вместе должны ей сообщить свое несогласие с такой позицией. Мирно и интеллигентно", - считает Владимир Арьев.