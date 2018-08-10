Дело Кернеса вели 19 прокуроров, оно закрыто из-за их систематической неявки в суд

Судья расценил систематическую неявку прокуроров на заседания по делу Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

"Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу", — говорится в решении, озвученном Антоновым на заседании суда в пятницу, передает Delo.ua.

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"Дело Кернеса закрыли. Давайте откровенно: после заявлений Кернеса о поддержке Порошенко - новость в духе времени. А знаете почему закрыли? Потому что прокуроры тупо забили на суд. Несколько заседаний подряд представители ГПУ не могли приехать на суд. Знаете сколько подчиненных Луценко занимались делом Кернеса? 19! Вы верите, что систематическая неявка 19-ти прокуроров - случайность?", - говорится в сообщении Центра противодействия коррупции в Facebook.

"А сколько за год заработали прокуроры Ганилов и Емец, которые чаще всего приезжали на суд по Кернеса? Более миллиона гривень на двоих! Как думаете, накажет Луценко своих подчиненных за откровенный слив дела? Есть очень большие сомнения", - отмечает ЦПК.

Как сообщал УНИАН, Кернес и двое его охранников – Виталий Блинников и Евгений Смицкий – подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.