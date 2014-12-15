Forbes: Достичь мира в Украине, задобрив Путина? Неверное предложение тех, кто плохо осведомлен

Об этом пишет Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Достичь мира в Украине, задобрив Путина? Неверное предложение тех, кто плохо осведомлен», опубликованной на сайте Forbes.com.

Двое высококвалифицированных специалистов – Майкл О'Хэнлон и Джереми Шапиро – из престижного Брукингского института, тем не менее, предлагают в Washington Post дипломатическое решение «выиграл-выиграл-выиграл» в войне России с Украиной. Они предлагают «компромисс», согласно которому Крым нужно уступить России, лишить Украину возможности делать свой суверенный выбор экономического и политического сотрудничества, отказаться вооружать Украину и ослабить НАТО в обмен на «обещания» России вести себя хорошо. О'Хэнлон и Шапиро признают, что «многие на Западе будут рассматривать подобные действия как поощрение России и Путина», но такой подход «направлен не на поощрение, а на защиту безопасности Украины – и нашей собственной». Я согласен с тем, что их предложение было бы поощрением для Путина, но я также утверждаю, что это ослабит безопасность, как нашу, так и Украины.

Я подозреваю, что эта статья отражает мышление некоторых представителей внешнеполитического ведомства США и приверженцев «понимающей социологии» в Берлине. Стоит обратить внимание на то, что оба автора специализируются в международных делах, не предлагая явную экспертную оценку действий России или Владимира Путина. К счастью, это предложение «успокоить Путина» вызвало острую критику со стороны бывшего посла США в Украине и бывший директор по персоналу Комитета Сената США по международным отношениям, на чье мнение я буду опираться дальше, анализируя элементы плана О'Хэнлона-Шапиро.

Не поставлять оружие в Украину

О'Хэнлон и Шапиро: «Даже если поставлять оружие, украинской армии далеко до российской... Наиболее вероятным исходом будет эскалация военного кризиса и резкое увеличение количества жертв и разрушений в Украине. Между тем, российская пропаганда будет продолжать поносить Запад и сеять семена будущих кризисов в других странах по соседству с Россией».

Опровержение: девять месяцев войны в юго-восточной Украине показали, что Украина может победить сепаратистские силы, даже если Россия обильно снабжает их оружием. Чтобы предотвратить возврат Донбасса под контроль Украины в августе, на юго-восток вторглись регулярные российские войска. Это правда, что российская армия победила бы украинскую армию при полноценном вторжении, но потери русских были бы политически и социально неприемлемыми и, скорее всего, положили бы конец путинскому режиму в том виде, какой он есть сейчас. Поэтому агрессия России будет и дальше ограничиваться гибридной войной в вотчине Путина, Новороссии. Вооруженная Украина означает большие потери для русских и ослабление Путина. Безоружная и беззащитная Украина дает Путину возможность нападать на Украину и платить при этом очень низкую цену. Кроме того, я хотел бы спросить авторов: Зачем беспокоиться о российской пропаганде? В России обливают грязью Соединенные Штаты, НАТО и Европу более десяти лет, независимо от того, что мы делаем.

Ослабление и реструктуризация НАТО

О'Хэнлон и Шапиро: «Прежде чем принимать такие меры, и прежде чем увеличивать постоянное присутствие НАТО в странах Балтии... лидеры НАТО должны попытаться работать с Москвой, чтобы создать новый европейский порядок безопасности, приемлемый для обеих сторон... (а именно) новую общеевропейскую структуру безопасности... обращая пристальное внимание на соблюдение в общем территориальной целостности европейских государств. Такая ассоциация должна дать Москве определенное чувство равностороннего партнерства и может включать членов НАТО и бывшего Советского Союза». Авторы добавляют, что НАТО должно ограничить свои действия до операций за пределами Европы и полностью переосмыслить причину существования Альянса.

Опровержение: Путин ясно дал понять, что НАТО несет ответственность за распад Советского Союза и является врагом номер один для России. Россия в ходе украинского конфликта показала бессилие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – одного из ключевых игроков в предлагаемой европейской «структуре безопасности». Путин, несомненно, воспринял бы «равное партнерство» как открытое приглашение к тому, чтобы направлять свои миротворческие силы или «нейтральных» наблюдателей за выборами туда, куда ему захочется. Единственный «новый порядок безопасности», приемлемый для России, это полное бессилие НАТО или его расчленение. Складывается такое впечатление, что О'Хэнлон и Шапиро предлагают Путину потенциальное уничтожение НАТО в том виде, как сейчас. И он обязательно ухватился бы за эту возможность, если бы у него появился такой шанс.

Членство Украины в НАТО

О'Хэнлон и Шапиро: «НАТО может продолжать существовать в том виде, в котором оно есть сейчас, но не расширяться в дальнейшем... Украине и Соединенным Штатам следовало бы согласиться с тем, что Украина не станет кандидатом на вступление в НАТО сейчас или в будущем».

Опровержение: Украинский народ, после того как в результате российской агрессии погибли тысячи человек, становится все более восприимчивыми к членству в НАТО, если не сейчас, то как к возможности в будущем. Исключить возможность вступления в НАТО, чтобы удовлетворить враждебную державу, означает нарушить «принцип НАТО, согласно которому каждая страна имеет право принимать решения [о своей внешней политике и политике безопасности] без вмешательства извне». Решение лишить Украину такой возможности создаст прецедент, который заставит НАТО получать разрешение у России, чтобы принимать новых членов. Но не волнуйтесь: О'Хэнлон и Шапиро хотят оставить НАТО с тем количеством членов, которое есть сейчас.

Мы никуда не денемся от Путина, поэтому нужно работать с ним, пока не пришел кто-то еще хуже

О'Хэнлон и Шапиро: «... российского лидера поддерживает 85 % россиян, и многие в России считают его действия разумной местью якобы триумфальному НАТО... На данный момент Путина можно назвать человеком, придерживающимся умеренных взглядов, в российских политических кругах». Авторы пришли к выводу, что Путин, как и они сами, является сторонником Realpolitik (реальной политики). Путин знает, когда принять хорошее предложение, и мы отдаем ему победу в яркой подарочной упаковке.

Опровержение: Как пишет Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине: «Поскольку негативное воздействие санкций ощущается в России все больше, уровень инфляции растет, цены на нефть падают, а матери солдат, погибших в Украине, протестуют, граждане России все меньше поддерживают Владимира Путина. (Восемьдесят пять процентов сегодня, тридцать процентов завтра?) Сейчас не время для умиротворения». Я с сожалением хочу отметить, что О'Хэнлон и Шапиро, кажется, повелись на российскую пропаганду о том, что преемник Путина может быть еще хуже. Я хотел бы спросить у них: Как кто-то может быть хуже, чем Путин, который, среди прочего, превратил Россию в клептократическое государство, силой аннексировал территорию, напал на суверенные соседние государства, закрыл оппозиционные СМИ, посадил в тюрьму обычных протестующих и, не колеблясь, лжет иностранным лидерам? Кремленология – это трудная наука даже для самых опытных ученых. Я бы порекомендовал О'Хэнлону и Шапиро не пытаться играть в эту игру, определяя, кого можно назвать сторонником умеренных, а кого крайних взглядов.

Уступить Крым

О'Хэнлон и Шапиро: «Россия может предъявлять свои территориальные претензии на Крым, основываясь на истории, но ей в таком случае придется согласиться на проведение обязательного референдума под контролем международных наблюдателей, который определит будущее региона, и его независимость может быть одним из вариантов».

Опровержение: Авторы, должно быть, не обратили внимания на различные мирные соглашения, начиная с Женевы и заканчивая Минском, за выполнением которых якобы следили международные наблюдатели. Во всех случаях международные наблюдатели подвергались преследованиям, им отказывали во въезде и даже похищали. Тот, кто верит в возможность справедливого референдума в подконтрольном России Крыму, верит в сказки. О'Хэнлон и Шапиро, возможно, не заметили, что Россия уже заставила проукраинских граждан и татар бежать, прятаться, с помощью угроз заставила их замолчать и посадила их в тюрьмы. Слишком поздно проводить «справедливые» выборы после того, как была проведена тщательная зачистка политической оппозиции.

Отвод российских вооруженных сил

О'Хэнлон и Шапиро: «России необходимо согласиться отвести своих военных «добровольцев» с восточной Украины так, чтобы это можно было проверить».

Опровержение: Как Россия может согласиться отвести своих наемников и регулярные войска с восточной Украины, если российские власти постоянно утверждают, что их войск там нет (и никакого оружия они не поставляют), а русские солдаты, которые находятся в Украине, это добровольцы, которые не будут подчиняться российским властям, если те прикажут им отступить? Как Путин неоднократно заявлял, Россия просто наблюдатель, она практически не контролирует пророссийских сепаратистов, которые сражаются в «гражданской войне». В ответ на предложение О'Хэнлона и Шапиро Путин бы согласился вывести военных «добровольцев» из восточной Украины, показав сцену того, как тщательно отобранные солдаты пересекают границу, после чего он бы заявил, что выполнил свою часть сделки. Тем временем, войска и техника продолжали бы поступать на территорию Украины через открытые границы в нескольких километрах от этой театральной постановки с выводом добровольцев.

Россия, как гарант территориальной безопасности Украины

О'Хэнлон и Шапиро: «После того как вопрос с Крымом будет решен, Россия обязуется поддерживать территориальную безопасность Украины, как это было предусмотрено Будапештским меморандумом 1994 г...».

Опровержение: Разве Россия не была стороной, подписавшей Будапештский меморандум? Что это дало Украине? Авторы, к сожалению, так и не смогли понять, что «унитарная» Украина для Путина – это свободная конфедерация квазинезависимых республик, каждая их которых имеет право самостоятельно выбирать свои собственные международные соглашения в сфере экономики и безопасности. В интерпретации Путина Донецкая и Луганская народные республики могли бы на законных основаниях приглашать на свою территорию российские войска, чтобы защитить их от Украины, которая нарушает их суверенные права. О'Хэнлон и Шапиро это имеют в виду? С самого начала Путин настаивал на федерализации Украины. Кажется, только немногие западные наблюдатели знают, что он имеет в виду под этим.

Украина и ЕС

О'Хэнлон и Шапиро: «Европейскому союзу следовало бы согласиться работать с Россией, чтобы какие-либо будущие отношения Украины с ЕС были возможными, в том числе ее членство, совместимое с участием Украины в российском проекте Евразийского экономического союза».

Опровержение: Таким образом, Запад и Россия согласились бы на то, что суверенное государство – Украина – была бы вынуждена вступить в провальный Евразийский экономический союз Путина, а также на то, что любые и все договоренности с Европейским Союзом должны быть совместимы с Евразийским союзом. Если бы была достигнута такая договоренность, Россия могла бы отрицать практически все требования ЕС, утверждая, что они не совместимы с членством в Евразийском союзе. Украину, которая бы кричала и отбивалась, пришлось бы силой затащить в Евразийский союз Путина. В конце концов, Майдан боролся против этого. Как убедительно написал бывший руководитель штаба Комитета Сената по международным отношениям: «ХХ век должен был ясно дать понять, что великие державы, которые заключают сделки без участия маленьких государств, лишены морали, а политическая ситуация у них катастрофическая». Я думаю, что О'Хэнлон и Шапиро забывают о том, что суверенную Украину не следует принуждать вступать в организации «кистоунских копов» для нашего удобства (Кистоунские копы — герои серии немых комедийных фильмов 1912–1917 гг. о тупых полицейских).

Санкции

О'Хэнлон и Шапиро: «Санкции в отношении России нужно будет постепенно – и, в конце концов, полностью – отменять по мере того как элементы этого плана буду выполняться».

Опровержение: поскольку внутри ЕС существуют сильные разногласия по поводу санкций, это положение может быть воспринято как предложение поспешно отказаться от санкций, независимо от того будет ли Россия выполнять свою часть сделки. Россия будет заявлять, что она выполняет свои обязательства, и Европа быстро откажется от неудобных санкций, из-за которых она теряет деньги.

Непонимание Путина

О'Хэнлону и Шапиро не хватает фундаментального понимания Путина. Как выразился бывший руководитель подкомитета Комитета Сената по международным отношениям: «Самым тревожным кажется то, что они не могут увидеть связь между клептократическим авторитаризмом президента Владимира Путина и его агрессивной внешней политикой».

О'Хэнлон и Шапиро не понимают, что целью приключений Путина за рубежом была власть внутри страны, а не международные объекты как таковые. Путин победил на выборах в 2000 г. после того как разжег ненависть к чеченцам с помощью взрывов в жилых домах. Он использовал вторжение в Грузию, чтобы повысить свои рейтинги внутри страны, как и возвращение «священного» Крыма, которое снова повысило его популярность. Путин начал свою агрессию против Украины в то время, когда российская экономика скатилась в вековой застой. Он почти полтора десятилетия твердил, что США и НАТО – это смертельные враги для российского народа, чтобы выстроить дискурс о «внешних врагах» для своего народа.

Путин не может позволить себе, чтобы в мире воцарился мир, и это основная мысль, которую не могут понять О'Хэнлон и Шапиро. Мы живем в опасном мире, который делают еще более опасным диванные теоретики, которые предлагают концептуально привлекательные решения, не понимая игроков и то, как они играют в свою игру.