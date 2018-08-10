Украинские дипломаты просят власти России разрешить посетить Сенцова

Также украинская сторона призывает иностранных дипломатов добиваться разрешения на посещение Сенцова и усилить внимание мира к медленному убийству украинских пленников в российских тюрьмах.

Украинские дипломаты просят Федеральную службу исполнения наказаний РФ разрешить посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Посольство Украины в РФ и наше консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение к ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний - УНИАН) о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консульским должностным лицом. Ответа пока нет", - сообщила она.

По словам Геращенко, украинские консулы прилагают все усилия, чтобы добиться встречи с Сенцовым. "Наши дипломаты также обратились к иностранному дипкорпусу в РФ с просьбой добиваться посещения Олега Сенцова, усилить внимание мира к медленному убийству Олега и других украинских пленников в российской тюрьме", - заявила Геращенко.

"Украинская сторона еще раз прислала предложение РФ о встрече омбудсменов Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой в Минске или на другой площадке для разблокирования процесса посещения удерживаемых и их немедленного освобождения", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

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14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.

7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заверили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Как отметили в ведомстве, ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается: у него очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние катастрофически плохое.

Денисова попросила Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова попросила руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.