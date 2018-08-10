Украинские дипломаты просят власти России разрешить посетить Сенцова
Украинские дипломаты просят Федеральную службу исполнения наказаний РФ разрешить посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook.
"Посольство Украины в РФ и наше консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение к ФСИН РФ (Федеральная служба исполнения наказаний - УНИАН) о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консульским должностным лицом. Ответа пока нет", - сообщила она.
По словам Геращенко, украинские консулы прилагают все усилия, чтобы добиться встречи с Сенцовым. "Наши дипломаты также обратились к иностранному дипкорпусу в РФ с просьбой добиваться посещения Олега Сенцова, усилить внимание мира к медленному убийству Олега и других украинских пленников в российской тюрьме", - заявила Геращенко.
"Украинская сторона еще раз прислала предложение РФ о встрече омбудсменов Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой в Минске или на другой площадке для разблокирования процесса посещения удерживаемых и их немедленного освобождения", - добавила Геращенко.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.
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14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.
7 августа в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заверили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Как отметили в ведомстве, ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.
При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается: у него очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.
8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ее брат почти не встает, а его состояние катастрофически плохое.
Денисова попросила Москалькову организовать перевод Сенцова в московский институт или больницу, где есть специалисты по эндогенному питанию. Также Денисова попросила руководителя администрации Путина посодействовать рассмотрению ходатайства о помиловании Сенцова.