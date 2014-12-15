В БПП думают над исключением из фракции депутатов, которые голосуют вразрез с позицией партии

Об этом заявил «правая рука президента Петра Порошенко» - Игорь Кононенко, отвечая на вопрос, могут ли быть исключения из фракции за голосование вразрез с ее решениями, сообщает «Украинская правда».

"Я не готов сказать. С этим будет определяться фракция. Эта информация будет анализироваться, и выноситься на заседание фракции. То есть это будет предметом обсуждения на фракции", - сказал он.

При этом Кононенко повторил свое мнение, что депутаты могут иногда голосовать вразрез с решением фракции, но это не должно быть системно.

"Личное мнение каждого депутата, безусловно, необходимо уважать, и я допускаю, по тем или иным вопросам голосование отдельных депутатов может идти вразрез с голосованием всей фракции. Но если это происходит постоянно и систематически в течение длительного периода, тогда вопрос", - сказал он.

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"Если позиция депутата настолько радикально отличается от позиции всей фракции, то может быть ему не место в этой фракции. Возможно, ему действительно стоит найти другой формат", - считает Кононенко.

"Опять же, мое мнение - если это депутат мажоритарщик, который присоединился к фракции, безусловно, он имеет право искать свой формат в парламенте. Но если это депутат-списочник, однозначно позиция этого депутата должна быть, если его идеология не позволяет ему принимать решения в унисон с фракцией, наверное, он должен думать о своем месте в парламенте. Потому что выйти из фракции и остаться независимым депутатом, некорректно", - считает Кононенко.

Он отметил, что "на сегодняшний день еще не принято положение о фракции", и выразил надежду, что оно будет принято "в ближайшее время".