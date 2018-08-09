Греция отказывает священникам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины

В Греции теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния.

Служители Русской православной церкви (РПЦ) имеют проблемы с получением шенгенских виз через консульство Греции в связи с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом из-за вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

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Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источники. "Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.

В то же время в РПЦ и Константинополе заявили, что проблемы с визами у российских церковников связанные с процессом предоставления томоса УПЦ.

"Константинопольский патриархат борется с русской церковью за влияние в православном мире. У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас острые отношения из-за Украины", - рассказал источник, близкий к Синоду РПЦ.

В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств группам, которые выступают против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии, и попытках получить влияние на Афоне.