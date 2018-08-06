Политзаключенный Костенко отказался комментировать свое пребывание в России до общения с СБУ

Освобожденный из российской колонии сообщил о намерении встретиться с представителями СБУ.

Освобожденный из российской колонии крымчанин Александр Костенко заявляет, что ничего не будет комментировать о своем пребывании в России, пока не пообщается с украинскими спецслужбами.

Как передает корреспондент УНИАН, он приехал в один из жилых районов Киева в сопровождении дипломатов, где его ожидала его мать и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

По его словам, после тюрьмы он чувствует себя "не очень хорошо".

"Я хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся. Это особенно Министерство иностранных дел, Людмиле Леонтьевне (Денисовой), Петру Алексеевичу (Порошенко) и всему МИД, который находится в Москве (дипломатам посольства Украины в России)", - сказал Костенко.

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Также он сообщил, что у него болит рука: "Сломали". В свою очередь омбудсмен Денисова ответила, что сломанную руку будут лечить.

Также его попросили прокомментировать информацию, что у него якобы есть российский паспорт.

"Я еще сейчас не буду ничего комментировать, потому что со спецслужбами поговорю", - отметил Костенко.

Кроме того, у него спросили, есть ли к нему вопросы со стороны СБУ. "Я поговорю с СБУ...", - сказал он, но в этот момент его перебила Денисова, сказав, что уже предоставлено "достаточно" информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее в МИД Украины заявили, что освобожденному из российской колонии крымчанину Костенко помогут оформить документы для получения статуса внутренне перемещенного лица.

Он 3 августа был освобожден из российской тюрьмы.

После освобождения Костенко в социальных сетях появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году задерживала его по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам. Согласно сообщениям, Костенко был арестован и освобожден под залог. После чего он бежал в оккупированный Крым, где и был задержан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Денисова заявила, что Костенко является политическим узником в соответствии с постановлением ВР. «Если к нему какие-то претензии у правоохранительных органов, то, пожалуйста, уточняйте их, и принимайте решение в отношении Александра Костенко», - отметила она.

Справка УНИАН. Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил нарезной ствол.

В мае 2015 года так называемый «Киевский районный суд Симферополя» осудил Костенко по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия к лишению свободы сроком 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Костенко не признал свою вину. Он отбывал срок наказания в колонии города Кирово-Чепецк Кировской области.