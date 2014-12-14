Боевики арестовали министров «ДНР» за контакты с полком «Азов»
14:17, 14 декабря 2014Политика
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Среди арестованных оказались самопровозглашенные "вице-премьер" Александр Калюсский, "министр" топлива и энергетики Алексей Грановский и "министр" культуры Юрий Лекстутис.
REUTERS
Об этом сообщает сайт 0629.
Что касается Лекстутиса, то он был задержан за подделку документов, торговлю оружием и за тесное общение со своими знакомыми из числа полка "Азов".
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В чем подозреваются Калюсский и Грановский не уточняется. Чистка рядов правительства ДНР продолжается.
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