Суд по делу Манафорта: политтехнолог советовал Януковичу активно промотировать политику антисемитизма оппозиции

Манафорт советовал, чтобы Янукович делал произраильские заявления, осуждал "Свободу" и антисемитские действия оппозиции.

Следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества американского политтехнолога Пола Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, "Партией регионов" и "Оппозиционным блоком".

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Документы связаны с делом Манафорта, которое рассматривается в федеральном окружном суде, и относятся к разным временным периодам.

В частности, после американских выборов 2012 года и последующей инаугурации и смены руководителей комитетов сената и палаты представителей Манафорт написал Януковичу детальную записку с объяснениями, на чем и ком нужно фокусировать внимание в отношении США - в первую очередь, обращать внимание на нанятых в то время заключенной под стражу Юлией Тимошенко профессиональных лоббистов, которые проводили активную работу с сенаторами и конгрессменами в отношении введения санкций против представителей украинского правительства.

"Особое внимание уделялось политике антисемитизма: Манафорт в своих рекомендациях Януковичу без стеснения отмечает: "Мы активно промотировали концепцию антисемитизма как часть политики (украинской) оппозиции. Мы делали это со времен заключения пакта между Объединенной Оппозицией и ГО "Свобода". Это наша ключевая стратегия в Вашингтоне, которая строится на заявлениях, появившихся еще во времена выборов в Тель-Авиве, в том числе и на тех мыслях, которые доносили еврейские лоббисты и представители правительства Израиля в Вашингтоне ключевым представителям конгресса США, которые, в свою очередь, являются еврейским лобби. У нас также есть набор инициатив, которые мы обсудили с важными членами конгресса - евреями по происхождению" (например, Эриком Кантором, лидером номер 2 в палате представителей и евреем по происхождению)", - сказано в сообщении.

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Важно, подчеркивал Манафорт, чтобы президент Янукович делал произраильские заявления, осуждал "Свободу" и антисемитские действия оппозиции.

Манафорт также отмечал, что украинская диаспора настроена категорически против Виктора Януковича, ее представители выступают с многочисленными инициативами, активны и способны собрать средства под мероприятия, направленные против тогдашнего президента Украины.

Политтехнолог отмечает, что посол Украины в США - это ключевая фигура, которая сможет контролировать и нейтрализовать диаспору, и предлагал на эту роль Анну Герман, в то время - советника президента Януковича. По словам Манафорта, ее хорошо принимали во время ее приезда на ежегодный молитвенный завтрак в Вашингтоне, к ней неплохо относились в конгрессе и видели в ней близкого к Януковичу человека, понимающего суть вопросов, ключевых игроков и способную решать вопросы. Важную роль также должен был сыграть тот факт, что она женщина - политтехнолог указывал, что назначение Герман послом может снизить градус обвинений женщин в адрес Януковича.

Манафорт также объясняет, как изменится ролевой рисунок в американском конгрессе, отмечая основных друзей, потенциальных врагов, новых нейтральных законодателей и их отношение к Украине, ключевые вопросы, которые будут обсуждаться в первую очередь и на которые Киев должен обращать внимание - Россия, ЕС, НАТО, права человека.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

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Манафорт долгое время работал в Украине, консультируя Партию регионов и бывшего президента Виктора Януковича. Он также является бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании средств, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс получили десятки миллионов долларов за сотрудничество с окружением Януковича. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».