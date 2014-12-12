Личный сайт Курченко и его новостной ресурс резко прекращают работу: нет финансирования

Беглый олигарх Сергей Курченко прекратил финансирование персонального сайта.

Об этом стало известно из сообщения, которое появилось на указанном сайте.

"Работа веб-сайта прекращена в связи с отсутствием финансирования. Просим принять наши извинения", – говорится в сообщении.

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Также главный редактор крымского сайта новостей "Крым Медиа", который некоторые СМИ связывают с Курченко, Александр Денисенко написал на своей странице в Facebook, что работа этого ресурса также будет прекращена из-за отсутствия финансирования.

"Проект остановлен по решению его инициаторов. Причина, которую озвучили нам – отсутствие дальнейших инвестиций. Это при том, что экономика и динамика развития проекта за три месяца были блестящими. Официального предписания о закрытии руководство еще не получило. Все, остальное - догадки", – заявил он.