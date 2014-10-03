Курченко в Москве арендует элитный особняк за десятки тысяч евро

Он ни в чем себе не отказывает, хотя в Австрии и заморозили его активы. Курченко арендует элитный особняк в Серебряном бору, сообщает РБК со ссылкой на двоих знакомых олигарха.

По оценке московских риелторов, стоимость аренды такого дома может составлять от 10 до 30 тыс. евро.

Основной офис Курченко находится на 46-м этаже небоскреба "Башня на набережной" делового района "Москва-сити". Прежнее название холдинга "ВЕТЭК" Курченко упоминает все реже.

С октября 2014 года бизнесмен развивает свой бизнес, используя новое название своего холдинга – Premier Oil Group.

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Прежде всего его интересует нефтетрейдерский бизнес: бизнесмен изучает возможность покупки в России "сетей АЗС, нефтеперевалок, торгуем нефтепродуктами оптом и мелким оптом", – рассказал Курченко в интервью РБК

. В октябре Premier Oil Group заявила, что она приобрела 73 АЗС и 4 нефтебазы в Крыму.