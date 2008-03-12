На деньги доноров Кабмин будет лечить украинцев от фобий относительно НАТО

Правительство рассчитывает получить от доноров на информационную кампанию о преимуществах членства в НАТО около 15 миллионов гривен. Втрое меньше средств на это предусмотрено в госбюджете. За эти деньги создадут сеть информационных центров НАТО, чтобы преодолеть фобии украинцев относительно Альянса. Об этом в интервью «Немецкой волне» сообщил зампредседателя парламентского комитета по европейской интеграции, депутат от БЮТ Сергей Шевчук.

«Шариковая» кампания «Против НАТО» в сессионном зале парламента подогрела интерес украинцев к НАТО и увеличила количество сторонников Альянса, утверждает Сергей Шевчук. По его словам, правительство планирует развернуть мощную информационную кампанию о преимуществах вступления в Альянс. «Задание правительству удовлетворить запрос молодежи о НАТО. Рассказать, что это не военный блок времен Советского Союза, а в условиях глобализации сотрудничество с этой структурой может принести Украине пользу». Шевчук убеждает, что деньги используют по назначению, их будут распределять по результатам тендера как между государственными, так и между общественными организациями, которые будут популяризовать НАТО среди украинцев. В свою очередь оппозиция не согласна с тем, чтобы налогоплательщикам за государственный счет рассказывали только об одной организации безопасности. «А почему за эти средства украинцам не рассказывать обо всех оборонных структурах, которые есть в мире и о преимуществах внеблокового статуса Украины. И тогда, если мы демократическое государство, люди сами будут выбирать, что им нужно», – говорит депутат«регионал» Вадим Колисниченко. На это «бютовец» Шевчук напомнил регионалу Колисниченко о зря потраченных средствах на популяризацию Единого экономического пространства на территории СНГ.