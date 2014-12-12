ВОЗ исключила порты Крыма из перечня Международных медико-санитарных правил - "МИД"

Об этом сообщил в Facebook активист организации "Майдан иностранных дел", редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его словам, это значит, что все медицинские документы морского судна (санитарные свидетельства, свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля / свидетельства о прохождении судном санитарного контроля), которые оформляются санитарно-карантинными отделами портов Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь после 15.05.2014, считаются недействительными и подлежат изъятию.

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Активист также поблагодарил за помощь главных санитарных врачей Украинской СЭС на водном транспорте (Ильичевск).

Ранее "МИД" представил "Черный список" судов и самолетов, нарушающих правовой режим оккупированного Крыма.