ВОЗ исключила порты Крыма из перечня Международных медико-санитарных правил - "МИД"
Европейское бюро ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) официальным письмом проинформировало об исключении портов Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Евпатория из перечня уполномоченных портов Международных медико-санитарных правил.
Об этом сообщил в Facebook активист организации "Майдан иностранных дел", редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
По его словам, это значит, что все медицинские документы морского судна (санитарные свидетельства, свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля / свидетельства о прохождении судном санитарного контроля), которые оформляются санитарно-карантинными отделами портов Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь после 15.05.2014, считаются недействительными и подлежат изъятию.
Читайте такжеИностранцев будут пропускать в оккупированный Крым только по спецразрешению"Объясняю популярно - пароход, который зашел в оккупированный Крым, не примут по этому признаку в следующем порту цивилизованной страны - нет легитимной медико-санитарной справки из предыдущего порта...а может у него чума?? или Эбола??", - написал Клименко.
Активист также поблагодарил за помощь главных санитарных врачей Украинской СЭС на водном транспорте (Ильичевск).
Ранее "МИД" представил "Черный список" судов и самолетов, нарушающих правовой режим оккупированного Крыма.