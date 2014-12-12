Парубий: ВР должна рассмотреть вопрос об отмене внеблокового статуса

Об этом заявил первый вице-спикер Парламента, представитель "Народного фронта" Андрей Парубий, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы планируем и я буду инициировать, чтобы мы следующую пленарную неделю начали с вопросов безопасности. Речь идет об отмене внеблокового статуса. Сейчас эти законопроекты есть, они проходят комитеты, но считаю это важным и одним из принципиальных вопросов - об отмене внеблокового статуса, особенно учитывая вчерашнее решение Конгресса США", - заявил Парубий.

Он также отметил, что после рассмотрения вышеназванных вопросов и внесения изменений в старый закон о СНБО, Верховная Рада будет формировать новую повестку дня.

Андрей Парубий отметил, что украинский Парламент должен начать следующую пленарную неделю с обращения к Конгрессу США" для того, чтобы продемонстрировать политическую волю украинской стороны" - к обретению статуса.

После этого, по словам первого вице-спикера, должно состояться подписание двустороннего соглашения на уровне МИД Украины и США.

Андрей Парубий отметил, что специальный статус - это форма, которую использует США для нечленов Северо-Атлантического альянса.

"То есть, если путь к НАТО объективно может занять гораздо больше времени, то статус союзника, в котором также есть и гарантии двусторонней безопасности, можно подписать гораздо быстрее. Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких месяцев", - резюмировал первый вице-спикер.