График встречи контактной группы в Минске продолжает согласовываться - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня в Москве.

«Сейчас нам важно найти способ возобновления работы контактной группы с участием представителей украинского руководства, представителей провозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик» и с участием представителей России и ОБСЕ. Буквально в эти дни согласовывается график провидения минских встреч», - сказал Лавров.

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Он заявил, что РФ активно «содействует», чтобы согласие было достигнуто как можно скорее.

Как сообщал УНИАН, на 9 декабря в Минске была запланирована встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Позже стало известно, что в тот день встреча не состоится.

9 декабря пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что МИД надеется на проведение в ближайшее время этой встречи. "Мы надеемся, что в ближайшее время удастся достичь договоренности о проведении такой встречи, с участием, в том числе, представителей незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей", - сказал Перебыйнис. По его словам, Трехсторонняя контактная группа продолжает проводить консультации, она регулярно и постоянно встречается в определенном составе - представители Украины, России и ОБСЕ.

11 декабря спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко заявил, что дата проведения очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины еще не известна.