Порошенко приветствует решение Сената США предоставить военную помощь Украине

Об этом он сказал, выступая с лекцией в самом престижном политологическом центре Австралии – Институте международной политики «Lowy» в Сиднее, сообщает пресс-служба президента Украины.

В своей речи глава Украинского государства изложил видение относительно ситуации в Украине и перспектив ее развития, внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается наше государство. Порошенко подчеркнул, что 2014-й стал для Украины годом существенных изменений и вызовов – победой в Революции Достоинства, аннексией Россией Крыма и войной на Донбассе.

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Президент еще раз поблагодарил Австралию за поддержку Украины. «После Революции Достоинства и общей боли от катастрофы самолета МН-17, наши нации стали ближе, несмотря на значительное расстояние», - подчеркнул он. Порошенко отметил, что в единстве стран можно достичь мира и стабильности во всем мире. «Это не вопрос региональной безопасности Украины, это вопрос глобальной безопасности, поскольку агрессия России демонстрирует неэффективность существующей системы защиты, которая базируется на Совбезе ООН», - подчеркнул президент, добавив, что нужно разработать новую мировую систему безопасности.

Глава Украинского государства приветствует принятие Сенатом США Акта поддержки свободы Украины. Он напомнил, что данный документ был зарегистрирован во время его визита в Вашингтон, и после этого Президент провел ряд встреч для его принятия.

Как сообщал УНИАН, Сенат США (Верхняя палата Конгресса) вчера поддержал законопроект S.2828 под названием «Акт поддержки свободы в Украине 2014» относительно предоставления Украине вооружения и статуса союзника без членства в Организации североатлантического договора (НАТО).

Официальный сайт Демократической партии США в Сенате сообщает, что законопроект предусматривает, что президент США получит полномочия и возможность оказать Украине военную помощь на общую сумму 350 млн. долларов.

Также отдельно предусматривается дополнительная финансовая помощь по другим направлениям поддержки.

Кроме того, законопроект требует от президента США ввести новые санкции в отношении российских предприятий оборонной отрасли и наложить санкции на компании со всего мира, которые вкладывают значительные инвестиции в развитие нетрадиционных энергетических проектов по добыче сырой нефти.

Аналогичный законопроект под номером H.R.5782 должен также быть поддержан Палатой представителей (Нижняя палата Конгресса), и только потом президент США Барак Обама должен будет решать, поддерживать решение Конгресса, или наложить вето.