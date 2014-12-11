Австралия хочет установить памятник жертвам крушения Boeing-777 на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Австралии со ссылкой на заявление Эббота во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Мельбурне.

”Я надеюсь, что в не слишком далеком будущем лидер Австралии будет иметь возможность посетить восточную Украину, чтобы помочь торжественно открыть монумент погибшим рейса MH17. И я надеюсь, что, когда это время наступит, мы будем иметь возможность сделать это в Украине, которая будет свободной, процветающей, мирной и единой”, - сказал Эббот.

Читайте такжеНидерланды отказались передавать ООН расследование крушения «Боинга-777»По его словам, в мире есть лишь несколько, если не один, демократически избранных лидеров, которые сталкиваются лицом к лицу с таким большим количеством вызовов, как президент Порошенко. ”Я восхищаюсь и уважаю то, каким способом он отвечает на эти все вызовы”, - подчеркнул Эббот.

Он выразил желание предложить личную поддержку президенту Украины, насколько это возможно, а также заверил, что Австралия как свободная страна солидарна с такой свободной страной как Украина.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска, в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.