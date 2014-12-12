Ночью боевики обстреляли Счастье и Донецкий аэропорт – штаб АТО
08:19, 12 декабря 2014Политика
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За минувшие сутки со стороны боевиков шесть раз обстреливали позиции сил АТО из стрелкового оружия.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Днем затишье удавалось соблюдать. Но в темное время суток провокации со стороны бандитов в районе населенных пунктов: Счастье, Пески, Майорск, Чернухино, международного аэропорта «Донецк»», - говорится в сообщении.
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Также, по информации пресс-центра, в течение суток поступила информация о ранении 2 гражданских лиц.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке, в результате огневых ударов и обстрелов со стороны российско-террористических войск, отмечаются значительные разрушения строений в городской черте, включая жилой сектор и промышленные предприятия.
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