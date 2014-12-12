Боевики разрушили много домов в Авдеевке, местные обвиняют в обстрелах украинскую армию - Тымчук

В Авдеевке, в результате огневых ударов и обстрелов со стороны российско-террористических войск, отмечаются значительные разрушения строений в городской черте, включая жилой сектор и промышленные предприятия.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление". Читайте такжеПосле потерь в боях за аэропорт боевики отошли в северные районы Донецка - ИС "Местное население уверено, что удары наносятся украинскими войсками. В то время как объективные данные результатов стрельбы (включая направление траектории падения снарядов) свидетельствуют, что удары наносились артиллерией российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter