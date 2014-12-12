Боевики разрушили много домов в Авдеевке, местные обвиняют в обстрелах украинскую армию - Тымчук
08:31, 12 декабря 2014Общество
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В Авдеевке, в результате огневых ударов и обстрелов со стороны российско-террористических войск, отмечаются значительные разрушения строений в городской черте, включая жилой сектор и промышленные предприятия.
Из-за обстрелов разрушено много жилых домов / УНИАН
Об этом сообщает "Информационное сопротивление".
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"Местное население уверено, что удары наносятся украинскими войсками. В то время как объективные данные результатов стрельбы (включая направление траектории падения снарядов) свидетельствуют, что удары наносились артиллерией российско-террористических войск", - говорится в сообщении.
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