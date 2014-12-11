Порошенко планирует запустить англоязычный спутниковый канал

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Австралии со ссылкой на совместную пресс-конференцию Порошенко с премьер-министром Австралии Тони Эбботом в Мельбурне.

В частности, отвечая на вопрос, насколько это важно, противостоять информационной войне, которую ведет Россия одновременно с настоящей войной, Порошенко отметил: "Я хочу поблагодарить Тони (Эббота) за демонстрацию единства всего цивилизованного мира - Европейского Союза, Австралии, Канады, Соединенных Штатов и Японии - весь мир вместе с Украиной, и Россия остается в изоляции. Это означает, что сотни миллионов долларов, которые она потратила на информационную войну, не являются эффективными, потому что правда с нами".

При этом президент отметил, что это не должно означать, что "мы не должны координировать наши усилия также в информационных войнах".

Читайте такжеПропаганда Дмитрия Киселева будет выходить на 45 языках мира"Мы планируем запустить украинский англоязычный спутниковый канал, чтобы представлять нашу точку зрения относительно информации, которая касается событий на востоке и правды об Украине. Это является абсолютно необходимым", - сообщил Порошенко.

При этом он выразил убеждение, что все эти действия направлены не против России. В частности, глава государства отметил, что все это касается того, чтобы Россия выполняла свои обязательства согласно подписанного ею Минского протокола. "Это также и подпись России (в Минских договоренностях), где есть абсолютно четкое сообщение: пожалуйста, остановите огонь. Пожалуйста, освободите заложников. Пожалуйста, выведите свои войска с моей территории. Пожалуйста, закройте границу, и я обещаю, что если вы закроете границу, в течение одной, двух, трех недель мы будем иметь мир и стабильность в Украине. Это очень просто", - подытожил Порошенко.