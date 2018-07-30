Фейгин: в Украине адвокатура уже почти полностью контролируется Москвой

По словам Марка Фейгина, 90% российских адвокатов, которые работают в политических делах украинцев – это "стукачи".

Общественный защитник украинского политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что дело журналиста - последнее в его адвокатской карьере.

Об этом Марк Фейгин сообщил в комментарии телеканалу "Прямой", отвечая на вопрос, почему он продолжает заниматься делом Сущенко, несмотря на лишение статуса адвоката.

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"Первая причина, почему я остаюсь – я вел основное дело и знаю все его нюансы. Адвокат, который параллельно со мной работает, он просто не знает всего. Юридические детали имеют значение для апелляционного рассмотрения. Вторая причина – это доверие. Потому что в целом 90% адвокатов, которые работают в политических делах украинцев – это "стукачи". Мы не должны иметь никаких иллюзий. То есть, это либо люди подготовленные прямо или те, кого скрутили и заставили делать и говорить то, что нужно. Третья причина – это мое последнее дело. Я больше не буду этим заниматься, несмотря на то, что я оспариваю лишение меня статуса [адвоката]. Моя карьера завершена", - подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что хочет завершить карьеру отправлением Сущенко домой.

"Вернуть ее (лицензию - ред.) мне может только ЕСПЧ, а вы знаете, что сроки рассмотрения там занимают годы. Поэтому в этот период уголовными делами я уже не смогу заниматься. Открою тайну, в Украине адвокатура также уже почти полностью контролируется Москвой. Руководящие органы уже действуют в рамках взаимодействия с московской адвокатурой. Поэтому меня не пустят ни там, ни там", - отметил защитник.

Фейгин также подтвердил, что украинский консул Геннадий Брескаленко попал к Роману Сущенко, однако более детальной информации о посещении пока у него нет.

"Он собирался отдать ему передачу, у Романа оставалось в июле 2,5 кг. Плюс он хотел его ознакомить с некоторой информацией относительно обмена и переговоров", - добавил Фейгин.