Певица Приходько собралась идти в политику

В настоящее время она создает общественное движение с одним из комбатов Украинской добровольческой армии.

Украинская певица Анастасия Приходько объявила, что идет в политику.

"С комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Червень") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции", - отметила она в интервью на одном из телеканалов, передает 112.ua.

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В то же время она не ответила, собирается ли принимать участие с новой силой в парламентских выборах 2019 года.

"Я так не говорю (о выдвижении кандидатуры на следующих парламентских выборах, - ред). В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а потом этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии", - отметила Приходько.

По ее словам, совмещать карьеру певицы и политика она не собирается.

"Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят", - отметила певица.

Приходько считает, что в парламент должны прийти "политически молодые" люди. "Надо распустить парламент, это во-первых, а во-вторых – надо набрать молодых. Тем, кто уже по 30-40 лет сидят в парламенте, просто сказать "дорогие друзья, вы все сделали для этого государства, спасибо, идите отдыхайте. Вы уже поработали, дайте дорогу молодым". Государство должно вместе с молодежью развиваться. А у нас так происходит, что мы иногда живем по "советским законам", - отметила она.

Приходько также заверила, что в случае, если она не сможет ничего сделать в политике - она сложит мандат.