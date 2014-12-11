Рада увеличила границы одного района в Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 народных депутатов из 329 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, ситуация, сложившаяся в регионе, приводит к многочисленным человеческим жертвам, значительным непредвиденным расходам государственного и местных бюджетов, катастрофическому ухудшению социально-экономического положения в государстве, регионе, обществу и каждой отдельной семье.

"Для урегулирования данной ситуации и недопущения гуманитарной катастрофы на территориях, которые подконтрольны украинской власти, но органы местного самоуправления, через которые осуществлялось финансирование этих территорий, находящихся под контролем незаконных вооруженных формирований, необходимо изменить административно-территориальное устройство отдельных территорий Донецкой области", - говорится в пояснительной записке.

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Постановлением народных депутатов от "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" с целью упорядочения административных связей между отдельными населенными пунктами Донецкой области, которые были разорваны в результате проведения антитеррористической операции, создание условий для эффективного осуществления полномочий органами местного самоуправления административно-территориальных единиц, находящихся вне зоны проведения антитеррористической операции, и обеспечения жизнедеятельности в таких населенных пунктах, предполагается изменить пределы Артемовского района Донецкой области, увеличив территорию Артемовского района на 17297 га земель.

Сделать это планируется за счет передачи в его состав 8533 га земель, которые находятся в ведании Углегорского городского совета Енакиевского городского совета (в том числе территории города Углегорск, поселка Булавино, поселка Грозное, поселка Каютино, поселка Красный Пахарь, поселка Савеловка), 8035 га – Ольховатского поселкового совета Енакиевского городского совета (в том числе территории села Веселая Долина, поселка городского типа Ольховатка, поселка Данилово, поселка Ильинка, поселка Редкодуб, поселка Каменка), 729 га – Булавинского поселкового совета Енакиевского городского совета (в том числе территории поселка городского типа Булавинское, поселка городского типа Александровское, поселка городского типа Еленовка, поселка городского типа Прибрежное), и утвердить территорию Артемовского района общей площадью 185977 га.