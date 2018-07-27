Германия призвала РФ предоставить Сенцову доступ к лечению

Уполномоченный Федерального правительства Германии по правам человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер надеется, что власти Российской Федерации обеспечат необходимую медицинскую помощь украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте Министерства иностранных дел Германии.

Читайте такжеВ центре Москвы активисты повесили баннер в поддержку Сенцова (фото)

"Тот факт, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно предоставить Олегу Сенцов необходимую медицинскую помощь, свидетельствует о том, что существует широкая обеспокоенность его состоянием здоровья, а фактически - за его жизнь", - заявляет Кофлер.

Она отметила, что эта обеспокоенность усилилась в мае после начала его голодовки.

"Я искренне надеюсь, что российское правительство примет решение и немедленно обеспечит полный гарантированный доступ к медицинской помощи. Я также надеюсь на досрочное освобождение Сенцова и другого заключенного - Кольченко", - подчеркнула немецкий омбудсмен.

Справка УНИАН. Активиста Александра Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовым задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов, который содержится в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ), объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которого он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Кольченко, который содержится в колонии Челябинска, 31 мая объявил голодовку в поддержку голодающего Сенцова, однако 7 июня прекратил ее в связи с резким ухудшением физического состояния.