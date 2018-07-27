Из Греции возвращаются 12 украинских моряков, которые более года находились на арестованном судне

5 украинцев-членов экипажа судна Mekong Spirit остаются в Греции в связи с проведением следственных действий.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что благодаря действиям украинских консулов из Греции на родину возвращаются 12 моряков с судна Mekong Spirit, подозреваемых в контрабанде товаров военного назначения в страны, которые находятся под санкциями ООН.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев и заместитель директора департамента Василий Кирилич.

"Сегодня украинские моряки, которые 14 месяцев находились на судне Mekong Spirit, возвращаются в Украину рейсом Афины-Стамбул-Одесса. 5 украинских членов экипажа указанного судна остаются в Греции в связи с проведением следственных действий", - подчеркнул Кирилич.

Он напомнил, что судно Mekong Spirit (флаг Мальты) было задержано 25 мая 2017 года вблизи острова Крит по подозрению в контрабанде товаров военного назначения в страны и регионы мира, находящиеся под санкциями ООН.

Кирилич отметил, что с 20 по 26 июня 2018 года он уже дважды посетил Грецию для встреч с компетентными органами этой страны. Он провел встречи с генеральным прокурором при Верховном суде Греции, прокурором города Пирей, генеральным секретарем Министерства юстиции, директором департамента МИД Греции, а также членами экипажа судна Mekong Spirit. Первый его визит в Грецию состоялся 1-9 марта 2018 года.

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"По результатам встреч греческой стороной было сообщено о завершении следствия по делу экипажа этого судна, а также обнародована информация о передаче материалов дела в судейский Совет, который будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе украинских моряков с Mekong Spirit. Греческая сторона подтвердила готовность урегулировать данный вопрос", - сообщил Кирилич.

В частности, 23 июля 2018 года решением судейского Совета дано разрешение на возвращение в Украину 12 членов экипажа судна Mekong Spirit. "5 членов экипажа остаются в Греции, решаются вопросы их пребывания в Афинах (размещение, быт). Адвокат подал ходатайство в суд о возможности их возвращения в Украину", - сказал Кирилич.

В свою очередь, Погорельцев отметил, что 12 украинских моряков с судна Mekong Spirit уже вылетели в Украину. "Мы последовательно доказываем беспочвенность обвинений, и то, что моряки возвращаются, свидетельствует, что линия защиты выбрана правильно, и наши действия дали конкретный результат", - подчеркнул он.

Погорельцев добавил, что консулами обеспечена надлежащая правовая защита украинских моряков. По его словам, по поручению министра иностранных дел Павла Климкина консулы предпринимают максимальные меры для освобождения украинских моряков в Греции. "Министр усилил консульскую составляющую путем назначения дополнительного консульского должностного лица. Не будем останавливаться на достигнутом. Работа продолжается, усилия были максимально активизированы, и в таком же активизированном состоянии будем работать, пока все не вернутся. Я имею в виду судно Mekong Spirit. И в отношении других моряков также проводится серьезная системная работа", - сказал дипломат.

Он отметил, что в Греции много украинских моряков отбывают наказание за перевозку нелегальных мигрантов. По его информации, на сегодняшний день таких моряков 109 человек. Всего 151 украинец привлечен к ответственности в Греции.