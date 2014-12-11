Боевики начали насильную «мобилизацию» мужчин – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«На блокпостах террористов в районе н.п.Брянка боевики из так называемых «казачьих формирований» под угрозой применения оружия проводят насильную «мобилизацию» граждан мужского пола, останавливая проезжающий частный автотранспорт», - сообщает Тымчук.

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Также, по информации ИС, боевики продолжают попытки организовать ремонт подбитой и повреждённой в районе Ясиноватой военной техники. Возникают проблемы с ремонтом и восстановлением техники из-за нехватки квалифицированных специалистов.

«Боевиками обговаривается идея «переманивать» с ремонтной базы в Артемовске украинских военных специалистов. Каким образом это планируется осуществлять – неизвестно», - отмечает Тымчук.