Дело о незадекларированных 4 миллиардах: в САП объяснили закрытие производства нардепа Дзензерского

В отношении народного депутата Дениса Дзензерского было открыто уголовное производство за невнесение в ежегодные декларации сведений о финансовых обязательствах перед банками на общую сумму более 4 млрд грн.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что решение о закрытии уголовного производства в отношении народного депутата от «Народного фронта» Дениса Дзензерского принято законно.

Об этом говорится в комментарии САП в Facebook по поводу сообщения Национального антикоррупционного бюро о закрытии производства за невнесение Дзензерским в ежегодные декларации сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд грн.

Так, в САП заявляют о наличии обстоятельств, которые оправдывают депутата.

«Досудебное расследование должно осуществляться объективно и всесторонне, а сторона обвинения, к которой процессуальный закон относит, в том числе и следователя (детектива), учитывать также и обстоятельства, которые оправдывают лицо. Поэтому неучтение таких обстоятельств свидетельствует лишь об односторонности, предвзятости и ангажированности расследования», - отмечается в комментарии.

В САП отметили, что уголовное производство в отношении Дзензерского было начато не детективами, а прокурором по результатам рассмотрения соответствующего заявления представителя банковского учреждения после того, как по результатам первого заявления, направленного в НАБУ, детективы не внесли информацию в ЕРДР.

«Действительно, в ходе расследования установлено, что на момент начала электронного декларирования в отношении депутата был принят ряд судебных решений, вступивших в законную силу по состоянию на отчетный период 2015 года, о взыскании с него как с поручителя, задолженности, которая достигала около 4 миллиардов гривен», - заявили в антикоррупционной прокуратуре.

В то же время в САП подчеркнули, что закон не содержит отдельного основания возникновения финансовых обязательств договора поручительства.

Согласно сообщению, прокурор в феврале 2017 года получил консультационное разъяснения НАПК, согласно которому агентство считает необходимым декларировать как финансовое обязательство взыскание с лица как с поручителя задолженности по кредитному договору.

В САП отмечают, что соответствующее представление прокурора о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности не поддержал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В ГПУ указали на недостатки представления, в том числе на возможное необоснованное отнесение стороной обвинения к финансовым обязательствам обязанности уплатить поручителем задолженности по кредитному договору.

В САП добавили, что, закрывая уголовное производство, прокурором - процессуальным руководителем учтена также и позиция Верховного суда Украины по поводу того, что действующее законодательство не связывает прекращение обязательства с постановлением судебного решения или открытием исполнительного производства по его принудительному исполнению, а наличие судебных актов о взыскании задолженности не прекращает денежных обязательств должника и не исключает его ответственности за нарушение сроков расчетов.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ выводы по результатам проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, представленных Дзензерским. Было установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями.

Эти обязательства возникли у депутата на основании решений районных судов Днепропетровска, которое вступили в законную силу и которыми постановлено взыскать с него в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.

«Учитывая решения судов, вступившие в законную силу в 2016 году, их размер на конец отчетного периода составил уже 4 млрд 823 млн 675 тыс. 079,14 грн», - сообщали в НАПК.

В свою очередь народный депутат не отрицал, что осознавал об открытом на основании соответствующих судебных решений исполнительном производстве и наличии у него как у поручителя финансовых обязательств, однако не считает, что такие обязательства подлежат декларированию.

25 июля 2018 года пресс-служба НАБУ, ссылаясь на решение прокурора САП от 24 июля, сообщила о закрытии производства в отношении Дзензерского.

«Решение принято якобы на основании «научных разъяснений» относительно толкования понятия «финансовые обязательства». Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, что толковать законодательство имеет право только Конституционный суд, а не отдельные ученые или институты. Следовательно, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать», - заявили в бюро.