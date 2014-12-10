Членство в НАТО не принесет Украине ничего хорошего - Бжезинский

По его словам, вступление Украины в альянс только обострит существующий конфликт с Россией.

"Ограниченный конфликт может быть более выгодным для России, чем для нас, потому что может привести к полному разрушению украинской экономики и демократической системы", -отметил Бжезинский, передает Украинская правда.

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"Что в таких условиях членство в НАТО даст Украине и ее присутствие даст нам? Вы должны думать об этих вещах, а не руководствоваться симпатиями к Украине, которые у меня есть с детства", - добавил он.

Кроме того, по словам политолога, именно общество является "глубоко разделенным" по вопросу членства в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что во время заседания Украина-НАТО украинское правительство уведомило представителей альянса о том, что Киев отказывается от политики внеблоковости.

Генсек НАТО в связи с этим отдельно подчеркнул, что альянс считает силе решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о евроатлантических перспективах Украины.