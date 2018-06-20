Отличается "русофобскими взглядами": Бабченко опубликовал "ориентировку ФСБ" на себя

В обнародованном документе сказано, что в отношении Бабченко была "проведена проверка по нарушению закона по статье "призывы к массовым беспорядкам".

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко обнародовал «ориентировку ФСБ» на себя.

Документ журналист опубликовал на своей странице в Facebook. В «ориентировке» сказано, что «в отношении Бабченко была проведена проверка по нарушению закона по статье "призывы к массовым беспорядкам"».

«Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. С огромной радостью реагирует на любой трагический случай в России или смерть известного человека», – сказано в документе.

«А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство», – отметил Бабченко.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 18 июня, Апелляционный суд Киева оставил Германа под стражей.