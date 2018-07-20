Полиция о деле Шеремета: определенную личность установили, но не идентифицировали

Председатель Нацполиции заверил, что дело убийства Шеремета "ежедневно обсуждается" правоохранителями.

Председатель Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета, но пока ее не идентифицировало".

Об этом он сказал во время брифинга в Одессе 20 июля, пишет Украинская правда.

По его словам, с момента совершения убийства была создана усиленная следственно-оперативная группа, которая расследует уголовное производство. Он отметил, что в ее состав входят лучшие сотрудники следствия и уголовного розыска, которые провели очень большой объем работы.

"Это правда. Много критиков говорят, что нет положительных результатов. От лица криминальной полиции могу сказать, что положительные результаты есть", - заявил Аброськин.

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"Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлена личность, то есть лицо не установлена, а человек, которого можно идентифицировать", - добавил председатель Нацполіції

Он отметил, что оперативники проработали более 3 тысяч терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий.

"В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - рассказал Аброськин.

Главный полицейский сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя и поэтому "он не может перейти определенный рубеж".

"Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", - добавил он.

Председатель Нацполиции заверил, что дело убийства Шеремета "ежедневно обсуждается" правоохранителями.

Ранее журналисты требовали публичного отчета относительно убийства Шеремета.

В пятницу, 20 июля, на месте гибели Шеремета собирались его коллеги и друзья, чтобы почтить его память.

Как сообщалось, Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Журналисты "Следствие.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: ночью взрывчатку заложила под авто женщина, ее прикрывал человек – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, той ночью под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ, Устименко допросили.

Потом в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя к украинской следственной группе по делу Шеремета.

В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "участвующих в уголовном судопроизводстве".

В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Елена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель журналиста УП Павла Шеремета в 2016 году как террористический акт.