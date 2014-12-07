Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Так, 6 декабря российские наемники с 13:40 до 14:00 совершили минометный обстрел контрольного поста в районе н.п. Трехизбенка, на котором несут службу пограничники совместно с военнослужащими ВСУ", - отметили в ГНСУ, передает Украинская правда.

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Мины разорвались неподалеку от поста. Никто из военных не пострадал.

Кроме того, с 20:30 до 21:20 незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел из "Града" совместного блокпосту в районе н.п. Майорськ. Пострадавших нет.

Кроме того на одном из КПП в районе н.п. Водяное пограничный наряд во время несения службы задержал гражданина Украины, который причастен к террористической деятельности.

"Информацию о нем пограничники получили от сотрудников СБУ. Мужчину обнаружили в одной из машин, в которой он следовал в качестве пассажира с территории временно подконтрольной НЗФ", - отметили в Госпогранслужбе.

В течение суток ведения воздушной разведки террористами с помощью БПЛА не зафиксировано.