Один из лидеров "ДНР" является действующим председателем проукраинской партии - блоггер (фото)
Один из главарей боевиков "ДНР" Денис Пушилин оказался также действующим председателем проукраинской партии "Мы имеем цель".
Об этом сообщил блогер Сергей Иванов на "Украинской правде".
Партия "Мы имеем цель" ("Ми маємо мету" сокращенно - "МММ") была зарегистрирована в июле 2013 года. Согласно заявлению о регистрации, целью своей деятельности партия ставит "содействие укреплению и возрождению Украины, как независимого, правового, демократического, суверенного и современного государства".
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В онлайн-реестре украинских политических партий "МММ" до сих пор значится как действующая политсила.
"Не знаю, насколько сейчас процветает эта партия и сколько в ее распоряжении членов, однако в юридическом смысле она безусловно жива и в онлайн-реестре украинских политсил значится под номером 194", - написал Иванов.