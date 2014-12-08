Один из лидеров "ДНР" является действующим председателем проукраинской партии - блоггер (фото)

Об этом сообщил блогер Сергей Иванов на "Украинской правде".

Партия "Мы имеем цель" ("Ми маємо мету" сокращенно - "МММ") была зарегистрирована в июле 2013 года. Согласно заявлению о регистрации, целью своей деятельности партия ставит "содействие укреплению и возрождению Украины, как независимого, правового, демократического, суверенного и современного государства".

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В онлайн-реестре украинских политических партий "МММ" до сих пор значится как действующая политсила.

"Не знаю, насколько сейчас процветает эта партия и сколько в ее распоряжении членов, однако в юридическом смысле она безусловно жива и в онлайн-реестре украинских политсил значится под номером 194", - написал Иванов.