Польша начала расследование возможного участия поляков в боях на Донбассе

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Малгожата Борковска.

”Расследование возбуждено не в отношении кого-то, а по факту”, - сказала она, отметив, что оно началось 17 ноября по заявке агентства внутренней безопасности Польши ABW (аналог украинского СБУ).

Прокурор отметила, что дело возбуждено по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде заключения по меньшей мере на 3 месяца.

Обвинение касается участия в вооруженном формировании за пределами Польши.

Борковска отказалась озвучить больше деталей, объяснив это тайной следствия и отметив лишь, что факты, которые расследует прокуратура, имели место в 2014 году.

Пресс-секретарь ABW Мачей Карчинский сообщил УНИАН, что ведомство отправило в упомянутую прокуратуру информацию о возможном участии граждан Польши в боях на Донбассе, но также отказался поделиться подробностями.

Он лишь заверил, что ABW проверяет всю имеющуюся информацию о таких случаях.

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Польская Rzeczpospolita написала сегодня со ссылкой на собственные источники, что в рамках возбужденного дела польской прокуратурой проходит 29-летний гражданин Польши, который является представителем организации Wielki Oboz Polski и воюет на стороне пророссийских боевиков.

В одной из социальных сетей он представился корреспондентом управляемого из России портала pl.novorossia.today и писал, что ”не буду сидеть дома возле компьютера, когда Запад нападает на близкую мне страну”.

По данным издания, на Донбассе может воевать от 10 до 20 граждан Польши, среди которых точно идентифицирован только один - Дариуш Леманский, который давал интервью российскому пропагандистскому каналу Russia Today.

В ближайшее время дела могут быть возбуждены в отношении еще двоих поляков.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году Министерство иностранных дел Польши неоднократно опровергало заявления о том, что на стороне украинской армии на Донбассе воюют польские граждане, в чем обвиняли поляков пророссийские боевики.