"Он очумелый, упоротый или агент РФ": журналист Гордон жестко "прошелся" по Вятровичу

По мнению Гордона, действия Вятровича на должности главы Института Нацпамяти не объединяют страну, а разъединяют.

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Гордон заявил, что в воюющей стране достаточно проблем, которые необходимо решить, поэтому развернутая главой Института национальной памяти Владимиром Вятровичем декоммунизация абсолютно неуместна.

Во время чата в "Главреде" Гордон заявил, что считает Вятровича несколько неадекватным человеком, поскольку, по его мнению, здравомыслящий украинец не может так себя вести.

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"Что касается Вятровича – он очумелый человек, я думаю, что он или упоротый, или является агентом Российской Федерации. Глядя на его действия, у меня возникают такие мысли. Потому что 9 мая по-прежнему для очень многих святой праздник. Не надо плевать им в душу. Или 8 марта. Надо его отменять? Это что, такая насущная проблема для Украины, воюющей страны - отменять 8 марта или нет? Это только дебил может таким заниматься. Или агент. Поэтому я ему в глаза говорю, что он либо дебил, либо агент. Я его прилюдно назвал "чертом с припаянной башкой", - резко ответил спикер.

По мнению Гордона, радикальные действия Вятровича не объединяют страну, а разъединяют. Он убежден, что к людям, которые не хотят принимать украинскую историю, необходимо искать подход.

"Эти люди не объединяют, а разъединяют. Зачем ты трогаешь Высоцкого, зачем ты трогаешь Цоя? Эти люди приближали перестройку, приближали слом Советского государства, что это ты называешь их "проводниками русского мира"? Так может говорить только идиот. Не надо этих людей трогать, трогать их праздники. Им нужно объяснять историю. Говорить: "Украина вас любит. В прошлом были ошибки, перегибы. Вот смотрите, какая была история - она была такая. Не хотите принимать - не надо, ваше право, живите с этим". Но не надо, чтобы людей колотило. Зачем с пожилых людей стаскивать медали на мероприятиях, что это такое?", - считает журналист.