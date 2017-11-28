Мы должны сделать это вдвоем: Гордон не поверил результатам проверки Фарион на детекторе лжи

Журналист Дмитрий Гордон еще раз призвал бывшего народного депутата от "Свободы" Ирину Фарион пройти детектор лжи. В этот раз - вместе с ним, в присутствии камер и журналистов, передает сайт Гордон.

"Я хочу еще раз вас, пани Ирина, пригласить пройти детектор лжи. Потому что меня лично беспокоит, являетесь ли вы агентом ФСБ РФ, были ли вы завербованы КГБ СССР, возможно, когда еще были во Львове членом Коммунистической партии СССР и работали с иностранными студентами. Потому что ваши высказывания, которые ссорят украинцев, россиян, евреев, поляков, кажутся мне провокационными. Они наносят Украине существенный вред", – сказал Гордон в эфире телеканала "112 Украина".

"Я еще раз хочу сказать: пани Ирина, пожалуйста, пригласите нас во Львов. Я должен быть рядом с вами, а телекамеры должны фиксировать процесс. Если вы не согласитесь на это предложение, я буду считать вас агентом ФСБ России или КГБ СССР. Согласитесь, это справедливо", - обратился он к Фарион.

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Гордон назвал фальшивкой сообщение, что Фарион уже прошла полиграф, который показал, что она не сотрудничала со спецслужбами иностранных государств. По его словам, об этом сообщил сайт, который поддерживает ВО "Свобода". Телеведущие "112 Украина" рассказали, что Фарион выключила телефоны и не выходит на связь с журналистами.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября во время эфира «112 Украина» Ирина Фарион заявила, что те, кто не разговаривает на украинском языке, не должны иметь права на работу или образование в Украине. В ответ на это Гордон обратился к собеседнице, что «из-за таких людей [как Ирина Фарион], которые разделяют такую точку зрения, мы потеряли Крым и часть Донбасса».

«Наблюдая за вами, вашими действиями, вашими высказываниями у меня есть два варианта: или вы – русский агент, или психически больной человек», – заявил Дмитрий Гордон. Далее журналист предложил Ирине Фарион пройти проверку на детекторе лжи и дать ответ на вопрос, является ли она агентом ФСБ России.

Фарион во Львове прошла проверку на полиграфе. С вероятностью в 90,35% тест установил, что Ирина Фарион агентом спецслужб не была. При этом она призналась, что знает людей, которым с целью выполнения определенной деятельности присваивался оперативный псевдоним.

По данным СМИ, в 2013 году стало известно, что в 1988 году Ирина Фарион вступила в КПСС. По ее словам, она это сделала «исключительно по мотивам научного, карьерного роста» и назвала этот период в своей жизни «ошибкой». До этого политическая деятельница свое членство в КПСС отрицала.