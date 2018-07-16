Экс-охранник отказался рассказать о вертолетах из России, которые подобрали Януковича в Украине

Свидетель не ответил на ряд вопросов прокурора, заявляя, что или не помнит, или не знает, или использовал право не свидетельствовать против себя.

Бывший начальник охраны экс-президента Виктора Януковича Константин Кобзарь отказался отвечать на вопрос, на каком основании российские вертолеты подобрали Януковича на территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе судебного заседания в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело о совершении Януковичем государственной измены.

Свидетель защиты не ответил на вопрос прокурора Руслана Кравченко, как он покинул территорию Украины. На этот вопрос Кобзарь не ответил сославшись на ст. 63 Конституции Украины. Также остался без ответа вопрос, когда и как Янукович покинул Крым и поехал в Россию. Кобзарь заявил, что не имеет права отвечать на этот вопрос.

Кроме того, Кобзарь на вопрос судьи Владислава Девятко не ответил от кого именно работникам Управления государственной охраны поступала информация, что Януковича хотели убить. Кобзарь сказал, что эти люди и по сей день работают в СБУ, УГО и МВД, поэтому он не хочет их подставлять.

Кроме того, Кобзарь так и не объяснил, каким образом жизни Януковича угрожала опасность в то время, как он находился в сотнях километров от места, где, по словам Кобзаря, обстреливали кортеж экс-президента.

Также Кобзарь не ответил на неоднократные вопросы прокурора, на каком основании российские вертолеты пересекли государственную границу Украины и приземлились для того, чтобы забрать Януковича на его пути в Крым.

Кобзарь на это ответил вопросом: "А что, мы могли вызвать украинские вертолеты?» И добавил, что в то время Януковича уже предали Вооруженные силы и поэтому доверия к украинским военным не было. Также Кобзарь не ответил где именно российские вертолеты подобрали Януковича.

Он лишь отметил, что это была континентальная часть Украины.

После этого допрос свидетеля Кобзаря было завершен.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, пособничестве в ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса