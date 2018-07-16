"Сохранить жизнь Януковичу было маловероятно": бывший начальник охраны рассказал, как экс-президент оказался в России

По словам Кобзаря, "вооруженные боевики" преследовали Януковича как в Харькове, так и в Донецке. Он добавил, что после Донецка Янукович принял решение ехать в Крым автомобилями.

Бывший начальник охраны экс-президента Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что во время событий на Майдане он обратился в Федеральную службу охраны Российской Федерации, чтобы спасти экс-президента от смертельной опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается уголовное производство о совершении Януковичем государственной измены, Кобзарь отметил, что после того, как 21 февраля 2014 года поздно вечером тогдашний президент покинул Межигорье, опасность его жизни только усилилась. По словам Кобзаря, «вооруженные боевики» преследовали Януковича как в Харькове, так и в Донецке. Также, отметил экс-начальник охраны, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов приказал заблокировать передвижение Януковича самолетами или вертолетами.

Кобзарь добавил, что после Донецка Янукович принял решение ехать в Крым автомобилями. Однако, отметил он, охрана президента получила информацию о том, что более 100 человек, вооруженных автоматами, уже ждали кортеж Януковича по дороге в Крым. Кобзарь доложил об этом Януковичу, чтобы сохранить жизнь президента, не вступая в бой с боевиками.

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«Мы были хорошо подготовлены и вооружены, но численность боевиков была больше, и мы бы продержались недолго. Сохранить жизнь Януковичу было маловероятно. Поэтому я принял решение обратиться к своему коллеге из России. Но с ним не было связи. Тогда я позвонил человеку из Федеральной службы охраны РФ и сообщил, что нас заблокировали, и через некоторое время мы вступим в бой, но после этого никого не останется. Я обратился к нему за помощью для переезда в Крым», - отметил экс-начальник охраны Януковича.

По словам Кобзаря, он договорился с представителем ФСО РФ, была определена точка вблизи дороги на Крым, в которой кортеж Януковича с охранниками ожидали вертолеты. Янукович и охранники пересели в эти вертолеты и полетели в Крым. Однако по дороге вынуждены остановиться для дозаправки, после чего Януковича и охранников пересадили в самолет, который около часа находился в воздухе, а затем совершил вынужденную посадку из-за неисправности воздушного судна.

Затем им предложили другой самолет, которым уже доставили в Крым. После этого Кобзарь рассказал, что в Крыму он пытался связаться с передовой группой Управления государственной охраны Украины, которая выехала в Крым накануне, однако связи с ней не было.

Далее, отметил Кобзарь, снова была просьба помощи у россиян, сначала намеревались перевезти их автомобилями на 9-ю государственную дачу в Крыму.

После этого Кобзарь отметил, что ему стало известно, что в Крым прибыли Арсен Аваков и Валентин Наливайченко для того, чтобы поймать Януковича. Они обыскали 9-ю госдачу. По словам Кобзаря, это было еще до того, как Янукович прибыл в Крым.

Ранее экс-охранник бывшего президента Виктор Янукович Сергей Бернадский утверждал, что бывший глава государства сбежал из Украины, чтобы не допустить кровопролития.