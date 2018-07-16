Экс-охранник Януковича назвал причину его бегства с Украины: чтобы "не допустить гражданской войны"

Также бывший охранник экс-президента рассказал, что о бегстве Януковича из Украины было решено на совещании с Яцубой, Пшонкой, Захарченко и Клюевым.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, обратился к президенту РФ Владимиру Путину за политическими консультациями для ввода полицейской миссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-охранник Януковича Константин Кобзарь заявил на допросе в Оболонском райсуде Киева, где рассматривается дело о совершении Януковичем госизмены.

Кобзарь заявил, что из того, что он прочитал, он сделал вывод, что обращение к Путину было похоже на соглашение о мирном урегулировании ситуации, которое несколько ранее было адресовано дипломатам Германии, Франции и Польши из Донецка 22 февраля.

По словам Кобзаря, Янукович просил Путина о неотложных консультациях по военной или полицейской миссии. Также в обращении он просил Путина сообщить мировому сообществу о том, что в Украине произошел государственный переворот. Кобзарь добавил, что это обращение было написано на основании так называемого Большого договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ от 1997 года. Также он добавил, что тогда же Янукович ему сказал, что опоздал с обращением, и если бы оно было отправлено раньше, то такие консультации были бы проведены. "Но МИД РФ отказал. Он был разочарован", - сказал свидетель.

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Кроме того, Кобзарь добавил, что лично не видел текста обращения к Путину, однако у него есть черновой вариант этого обращения, который он показал суду.

Также Кобзарь рассказал, почему Янукович покинул Крым и бежал в Россию - по его словам, экс-президент совершил эти действия для того, чтобы не допустить гражданской войны.

Когда оказалось, что обе государственные дачи в Крыму опасны для Януковича, Кобзарь обратился к представителю Федеральной службы охраны РФ за помощью "предоставить хотя бы на сутки безопасное место для президента Украины". Такое "безопасное" место было предоставлено. После этого встал вопрос, что Януковичу делать дальше. Далее свидетель рассказал, что пока Янукович с охраной ехали в "неизвестное мне безопасное место", Янукович пытался связаться "с разными людьми", в том числе с представителями тогдашней оппозиции. Также Янукович имел разговор с председателем Государственной администрации Севастополя Владимиром Яцубой. Он встретился с Януковичем, провел с ним разговор, а потом на встречу с Януковичем прибыли тогдашние генеральный прокурор Виктор Пшонка, министр внутренних дел Виталий Захарченко и глава Администрации президента Андрей Клюев.

Янукович сообщил, что ситуация в Украине имеет признаки гражданской войны: правобережная Украина поддерживает Майдан, возглавляемый лидерами тогдашней оппозиции. Янукович, по словам Кобзаря, сказал, что произошел государственный переворот и он мог распространиться на юго-восток страны. А в Крыму уже начали готовиться к референдуму о выходе из состава Украины.

По словам бывшего охранника, Янукович на этом совещании заявил о двух вариантах: либо остаться в Украине и призвать своих сторонников возглавить борьбу за восстановление конституционного строя, что могло спровоцировать гражданскую войну; вторым вариантом было временно покинуть страну, чтобы политическим путем урегулировать ситуацию. По словам Кобзаря, все, кто был на совещании, выбрали второй вариант. После этого Янукович уехал в Ростов.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, пособничестве в ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.