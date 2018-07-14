Оккупационные власти Крыма выпустила Рамазанова из СИЗО

Рамазанов вышел на свободу под подписку о невыезде.

Оккупационные власти Крыма выпустила из Симферопольского СИЗО Исмаила Рамазанова, арестованного после обысков у крымских татар в январе этого года.

Об этом сообщает сообщество «Крымская солидарность» в сети Facebook.

«Встреча Исмаила Рамазанова из СИЗО, где он находился до сегодняшнего утра. На данный момент его отпустили на свободу под подписку о невыезде», - говорится в комментарии к соответствующему видео.

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Также размещено видео встречи Рамазанова с матерью после нескольких месяцев пребывания в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 23 января во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымских татар, одного из них - Исмаила Рамазанова - задержали и избили. Рамазанова обвинили в пропаганде экстремизма и арестовали.