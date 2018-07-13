Во время разговора с Порошенко Дуда подчеркивал необходимость дегероизации УПА

По словам Дуды, оба президента знают, в каких вопросах между странами существуют разногласия.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул необходимость дегероизировать воинов УПА.

Об этом он говорил с президентом Украины Петром Порошенко во время встречи на саммите НАТО, передает wPolityce.

По словам Дуды, оба президента знают, в каких вопросах между странами существуют разногласия. Польша понимает и готова выслушивать претензии Украины, связанные с новым законодательством о Институте национальной памяти. Однако проблема в том, что Украина первой приняла нормы о признании членов УПА борцами за независимость.

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"Они (нормы - ред.) не были изменены, несмотря на мою просьбу. Я сказал, что эти вещи должны рассматриваться в равных категориях", - сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что есть фигуры, которые его страна не может нормально принять, ведь там считают события на Волыни 40-х годов геноцидом польского населения.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую трагедию 1940-х годов этнической чисткой, а не войной между Украиной и Польшей.