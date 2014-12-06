РФ требует гарантии безопасности боевикам в обмен на усиление мониторинга границы с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Базеле по итогам встречи с главами МИД стран-участниц ОБСЕ, отвечая в частности, на вопрос, связан ли отказ России от полного контроля украинско-российской границы из-за опасений российской стороны лишиться возможности снабжать боевиков на Донбассе. (На данный момент наблюдатели ОБСЕ находятся на двух пунктах пропуска «Гуково» и Донецк», 400 км границы не контролируется украинскими пограничниками).

«Последовательность шагов: выборы, гарантии центральной власти, что избранные органы - ДНР и ЛНР имеют безопасность, амнистию, непреследование, и только после этого можно перейти к мониторингу других частей российско-украинской границы. Но на данном этапе, если есть такое стремление поставить во главу угла это (обсуждение расширение границ мониторинга – УНИАН), а не политический процесс, который был обещан и никогда не начинался, то надо разговаривать с теми, кто провозгласил ДНР и ЛНР», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Минские договоренности предполагают последовательность действий, связанных с необходимостью провести выборы на Донбассе.

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«Возникла такая склока из-за того, как эти выборы называть - местные или чуть ли не общегосударственные, но мы исходили из того, что главное сейчас - эти термины отложить в сторону и иметь людей, которые будут облечены доверием граждан, проживающих на этих территориях, для того, чтобы решать вопросы с Киевом», - сказал Лавров.

По его словам, эти люди после выборов подтвердили совместное заявление так называемых ДНР и ЛНР от 1 сентября о готовности вести переговоры о восстановлении общего экономического, гуманитарного и политического пространства Украины.

«Вместо этого украинские власти отказываются признать выборы, хотя сроки проведения выборов 2 ноября ровно в том диапазоне, в котором они проговаривались в Минске. Дальше, после этих выборов, в соответствии с Минскими договоренностями, украинские власти должны были принять акт, гарантирующий безопасность избранных органов, как бы их ни называть, и должны были принять акт об амнистии. Он так и не был принят, а было принято постановление Верховной Рады о недопущении преследования участников событий на юго-востоке, но сейчас внесен проект с предложением это решение отменить», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

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Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В рамках Минских договоренностей от 5 сентября сепаратисты, в частности, обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины.

Однако 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов ”народных советов” «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, Евросоюз и США осудили проведение данных «выборов» и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.

4 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины по рекомендации президента Украины принял решение внести в ВР законопроект об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который был принят в рамках Минских договоренностей.