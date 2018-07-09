В Раде заговорили о возможности увеличения количества членов ЦИК до 16 человек

По словам спикера ВР Андрея Парубия, другие варианты, предложенные фракциями - это перевнесение представления, но здесь есть недостаток в том, что заново будет запущена процедура спецпроверки новых кандидатов.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает возможности изменений в законодательство в части увеличения числа членов Центральной избирательной комиссии, вероятно, до 16 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер ВР отметил, что необходимо как можно скорее решить вопрос обновления состава ЦИК.

По его словам, происходят серьезные дискуссии по этому вопросу.

"Сейчас я собираю предложения от разных фракций по поводу того, как выйти из данной ситуации. Хочу вам озвучить, что одно из звучавших предложений касается того, чтобы в законе о Центральной избирательной комиссии изменить численный состав ЦИК и таким образом мы сможем рассматривать в зале все предложения, поданные фракциями и представленные президентом Украины в парламент без дилеммы 14 и 13 (речь идет о вакантных 13 должностях в составе ЦИК, на которые президент внес в парламент 14 кандидатур - УНИАН)", - подчеркнул Парубий.

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По его словам, увеличение числа членов ЦИК даст возможность выбрать 14 кандидатов, то есть смогут быть поддержаны все кандидатуры, внесенные президентом Украины в парламент.

"Сейчас по этому поводу идут дискуссии и дебаты. Сегодня состоятся заседания всех фракций парламента. И если на заседаниях фракций будет найдено понимание по поводу такого механизма и такой методики, то, конечно, я ее предложу в зале для того, чтобы мы смогли продвинуться и приблизиться к решению вопроса об обновлении состава ЦИК".

На уточняющий вопрос, кто выступил с предложением об увеличении числа членов ЦИК Парубий сказал, что предложения "звучали от разных народных депутатов как один из вариантов".

По его словам, есть и другие варианты, которые предлагаются фракциями - это перевнесение представления, но недостаток здесь в том, что заново будет запущена процедура спецпроверки новых кандидатов, если они будут предложены.

"То есть, это автоматически оттягивает рассмотрение на довольно значительное время", - добавил он.

Парубий отметил, что увеличение численности членов ЦИК, - "она звучит в разных форматах. Но несмотря на то, что состав ЦИК и число членов ЦИК - это норма закона, то соответственно законодатель может изменить эту численность и это количество, и таким образом снять политическое напряжение".

Он подчеркнул, что по этому поводу должны определиться фракции парламента, чтобы не повторилась ситуация, которая была в прошлый четверг, когда при поддержке рассмотрения вопроса об обновлении ЦИК было менее 200 голосов.

Он надеется, что сегодня вечером будут определены политические позиции фракций.

При этом добавил, что в настоящее время соответствующий законопроект не зарегистрирован в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 5 июля ВР отказалась рассматривать решение об обновлении состава ЦИК, поскольку ряд фракций отметили, что или их кандидатуры не учтены, или большинство кандидатов в ЦИК находится под влиянием Администрации президента. В связи с этим почти целый день в парламенте продолжалось совещание с участием лидеров фракций.

Фракция «Блока Петра Порошенко» требовала рассмотрения этого вопроса, и в знак протеста большинство депутатов от «БПП» покинули сессионный зал. В то же время во фракции заявили, что готовы участвовать в рассмотрении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности и изменений в законопроект о судоустройстве и статусе судей, а также рассматривать вопрос обновления состава ЦИК.

Президент внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур.

Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома уже давно истек. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 85 Конституции Украины, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.