Комитет по вопросам молодежной политики возглавил владелец элитного киевского стрип-клуба - Честно
10:26, 05 декабря 2014Политика
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Кресло председателя Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма занял Артур Палатный.
Артур Палатный / glavcom.ua
По данным расследования Slidstvo.info, Артур Палатный является владельцем стриптиз-клуба «Рио» в Киеве.
Клуб был обвинен в неуплате налогов на сумму около 2 млн грн., однако дело закрыли, поскольку прокурор отказался поддерживать государственное обвинение.
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Также, по материалам расследования, в 2013 г. в клубе «Рио» была найдена крупная партия алкоголя без акцизных марок, однако 4 марта 2014 г. следователь отказался продолжать расследование, поскольку алкоголь вроде бы принадлежал не клубу, а третьему лицу, сообщает Честно.
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