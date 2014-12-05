Комитет по вопросам молодежной политики возглавил владелец элитного киевского стрип-клуба - Честно

По данным расследования Slidstvo.info, Артур Палатный является владельцем стриптиз-клуба «Рио» в Киеве.

Клуб был обвинен в неуплате налогов на сумму около 2 млн грн., однако дело закрыли, поскольку прокурор отказался поддерживать государственное обвинение.

Читайте такжеГлавами 5 комитетов ВР стали фигуранты антикоррупционных расследований - Честно

Также, по материалам расследования, в 2013 г. в клубе «Рио» была найдена крупная партия алкоголя без акцизных марок, однако 4 марта 2014 г. следователь отказался продолжать расследование, поскольку алкоголь вроде бы принадлежал не клубу, а третьему лицу, сообщает Честно.