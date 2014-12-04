Die Welt: Теперь в Киевском правительстве трое иностранцев

Об этом сообщает Юлия Смирнова в своей статье «Теперь в Киевском правительстве трое иностранцев», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Новое правительство Украины: во вторник выбранный в октябре парламент проголосовал за Кабинет министров, во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Коалиция объединяет партию «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», партию «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, «Радикальную партию» популиста Олега Ляшко и партию «Самопомич». Бывший журналист Сергей Лещенко воздержался во время голосования, хотя и принадлежит к партии «Блок Петра Порошенко».

«Все положительные изменения, связанные с новыми лицами, меркнут перед фактом создания Министерства информации», объяснил он свое решение на странице в Facebook. Лещенко до недавнего времени был известным журналистом-расследователем в Украине; после протестов на Майдане, он решил пойти в политику. Во вторник он пришел в парламент с плакатом, на котором была надпись: «Против Министерства правды». Так в Украине уже называют новое министерство - ссылаясь на мрачный роман «1984» Джорджа Оруэлла.

Министерство информации будет создано, чтобы противостоять российской пропаганде, которая сыграла важную роль в разжигании конфликта в Украине. Но многие украинские журналисты не верят, что против пропаганды можно бороться пропагандой. Они опасаются, что власть может ограничить свободу прессы. О полномочиях и методах работы нового министерства до сих пор мало что известно. Другой бывший журналист в украинском парламенте Мустафа Найем на заседании фракции «Блок Петра Порошенко» спрашивал об этом, но не получил никакого ответа.

«Привет, Большой Брат!»

Известно лишь то, что Министерство возглавит близкий союзник президента: Юрий Стець был руководителем управления информационной безопасности Национальной гвардии Украины. Ранее он был продюсером на канале Порошенко «5 канал». Президент, по-видимому, поддерживает дружеские отношения с Юрием Стецем и является крестным отцом его дочери. Это беспокоит журналистов еще больше.

В день голосования десятки активистов и журналистов пришли к парламенту в Киеве – с плакатами, как например «Привет, Большой Брат!», чтобы протестовать против Министерства. Организация «Репортеры без границ» также раскритиковала создание нового учреждения.

«Контроль информации не принадлежит к задачам правительства», сказал глава немецкого отделения «Репортеры без границ», Кристиан Мир, в своем заявлении. «Это не хорошее начало для новой власти, первым делом создавать что-то вроде министерства пропаганды».

Иностранные министры получили гражданство по ускоренной процедуре

В новом правительстве не будет никаких изменений на ключевых постах министра иностранных дел, министра внутренних дел и министра обороны. Новые люди на постах министров – трое иностранцев, которые получили гражданство по ускоренной процедуре незадолго до голосования.

Двое из них получили очень важные для украинской экономики должности: главой Министерства финансов будет Наталья Яресько, гражданка США украинского происхождения. Родилась и выросла в Чикаго, работала в Государственном департаменте США и в инвестиционных фондах. С 90-х годов, она живет в Украине; Яресько руководила экономическим отделом посольства США в Киеве и финансовым предприятием Horizon Capital. На посту министра она столкнется с огромным вызовом: ей необходимо будет спасать Украину от банкротства и вести переговоры с Международным валютным фондом.

Литовец Айварас Абромавичус будет главой Министерства экономики. Он был топ-менеджером в шведском инвестиционном фонде East Capital и в течение нескольких лет живет в Украине.

Также и Министерство здравоохранения – которое в Украине считается очень коррумпированным - будет возглавлять иностранец. Грузин Александр Квиташвили учился в США и был ответственным за реформы в области здравоохранения в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили.

Сигнал для коррумпированных связок

С помощью новых лиц украинское руководство хочет ограничить влияние старой, вялой элиты. Большое преимущество назначения на должности зарубежных экспертов в том, что они не поддерживают коррумпированные связки в Украине. Они должны продвигать реформы, которые срочно необходимы стране. Идея исходит от президента Порошенко. Он хочет, чтобы новое Антикоррупционное бюро возглавил иностранец.

Критика распределения должностей иностранцам исходит не только от оппозиции, но и от украинского пилота Надежда Савченко. В настоящее время она заключена под стражу в России, но, тем не менее, была избрана в парламент своей страны от партии «Батькивщина». «Никто не может в большей степени быть патриотом Украины, чем украинец», писала она в открытом письме из камеры предварительного заключения в Москве - и напомнила о плохом опыте с гражданами России на посту министра обороны.

Новое правительство начинает свою работу в очень трудное время. На востоке страны, несмотря на перемирие, продолжаются бои против пророссийских сепаратистов. При этом также страдает промышленность региона. Финансовое положение страны совершенно катастрофическое. И украинское общество истощено месяцами кризиса и войны. Оно требует от нового правительства реальных изменений. Премьер-министр Яценюк, чья партия «Народный фронт» на выборах получила большую поддержку, объявил о «самых радикальных и самых энергичных реформах». Но он также сказал, что следующий год будет еще «более сложным».