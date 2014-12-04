Появилось видео первой драки депутатов в Раде восьмого созыва

Депутат Владимир Парасюк подошел к местам, где размещаются депутаты из фракции БПП, и начал высказывать свое возмущение по поводу голосования за постановление о руководстве комитетов.

Читайте такжеВ Раде сформировали комитеты

В ответ некоторые депутаты из фракции БПП начали его толкать. Внефракционные депутаты, среди которых Дмитрий Ярош и некоторые другие, пошли защищать Парасюка.