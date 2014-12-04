Появилось видео первой драки депутатов в Раде восьмого созыва

18:15, 04 декабря 2014
Политика
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В сессионном зале Верховной Рады возник инцидент между депутатами от «Блока Петра Порошенко» и внефракционным депутатом Владимиром Парасюком.

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Депутат Владимир Парасюк подошел к местам, где размещаются депутаты из фракции БПП, и начал высказывать свое возмущение по поводу голосования за постановление о руководстве комитетов.

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В ответ некоторые депутаты из фракции БПП начали его толкать. Внефракционные депутаты, среди которых Дмитрий Ярош и некоторые другие, пошли защищать Парасюка.

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