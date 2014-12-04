Российские силовики убили минимум одного гражданского в ходе спецоперации в Грозном – СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя охраны здания.

«Во время спецоперации погиб директор магазина по продаже офисной мебели, офис которого располагался в Доме прессы. Он задохнулся дымом на 9-м этаже здания, где жил в гостиничном номере», - сказал собеседник российского агентства. На 9-м этаже находились несколько гостиничных номеров, в которых, как правило, селились заезжие журналисты.

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Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, сегодня ночью неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы. Затем нападавшие переместились в Дом прессы, где размещаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. К утру погибли как минимум шесть человек, есть раненые. В центре города был введен режим контртеррористической операции. Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении боевиков в Доме прессы. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом прессы в результате боев полностью сгорел, в Грозный введена военная техника.