Рада не вышла с перерыва, утреннее заседание закрыли
13:03, 04 декабря 2014Политика
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Гройсман объявил о том, что вечернее заседание начнется в 16 часов.
Гройсман говорит, что Рада продолжит работу в 16.00 / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что консультации между депутатами о разделении профильных комитетов продолжаются и закрыл утреннее заседание парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман отметил, что почти все вопросы согласованы и есть только несколько вопросов, которые требуют доработки.
“Я вынужден сейчас объявить перерыв в нашем утреннем заседании. Объявляю о том, что вечернее заседание начнется в 16 часов”, - сказал спикер.
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