Рада не вышла с перерыва, утреннее заседание закрыли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что консультации между депутатами о разделении профильных комитетов продолжаются и закрыл утреннее заседание парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман отметил, что почти все вопросы согласованы и есть только несколько вопросов, которые требуют доработки.

“Я вынужден сейчас объявить перерыв в нашем утреннем заседании. Объявляю о том, что вечернее заседание начнется в 16 часов”, - сказал спикер.