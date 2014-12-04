Верховная Рада нового созыва проводит третье заседание (прямая трансляция)

Сегодня, 4 декабря, в 10.00 началось третье заседание новой Верховной Рады.

Читайте такжеПравительство есть, главное, чтобы не было проволочек с реформами - политолог

Напомним, 2 декабря, Верховная Рада Украины после долгой работы приняла за основу и в целом проект постановления о формировании состава Кабинета министров Украины. За соответствующий документ проголосовали 288 народных депутатов из 339, против проголосовал один депутат.