Верховная Рада нового созыва проводит третье заседание (прямая трансляция)
10:00, 04 декабря 2014Политика
2 0
Началось заседание правительства.
Началось заседание Рады / Фото УНИАН
Сегодня, 4 декабря, в 10.00 началось третье заседание новой Верховной Рады.
Читайте такжеПравительство есть, главное, чтобы не было проволочек с реформами - политолог
Напомним, 2 декабря, Верховная Рада Украины после долгой работы приняла за основу и в целом проект постановления о формировании состава Кабинета министров Украины. За соответствующий документ проголосовали 288 народных депутатов из 339, против проголосовал один депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter