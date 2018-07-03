Российская ловушка может поджидать Украину и Сербию на пути сближения - СМИ

Сербия проголосовала против резолюции ООН по Крыму и стала единственной балканской страной, которая приняла соответствующее решение.

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своим сербским коллегой Александарем Вучичем.

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По версии издания Washington Post, Украина ищет сближения с Сербией, балканской страной, которая является ближайшим союзником России в Европе, передает Голос Америки. Делегации двух стран подписали двусторонние соглашения и обсудили возможности для сближения отношений в будущем.

Сербия не присоединилась к западным санкциям, введенным против России за аннексию Крыма в 2014 году. Также сербские боевики принимали участие в военных действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

В то же время, президент Сербии общаясь с прессой вместе с Петром Порошенко заявил о поддержке территориальной целостности Украины и о желании сотрудничества между двумя странами в процессе евроинтеграции.

«Украина поддерживает территориальную целостность Сербии, так же и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины. У наших стран нет каких-то насущных проблем и мы рассматриваем наши отношения исключительно как дружеские», - заявил Александар Вучич.

Как пишет издание Balkan Insight, из-за российской интервенции в Украине Сербия попала в дипломатическую ловушку, когда страна одновременно поддерживает Россию и не признает одностороннего объявления независимости Косово. Кроме того, Сербия полагается на Россию, которая, имея право вето в Генеральной Ассамблее ООН, блокирует членство Косово в ООН.

Украинский президент подчеркнул, что Киев не признает независимости Косово и считает, что вопрос должен решаться с уважением к интересам Сербии. Сербия не может рассчитывать на членство в ЕС пока не будет решен вопрос Косово. Для сохранения контроля над территорией Сербия полагалась на поддержку России.

Как сообщал УНИАН, Сербия проголосовала против резолюции ООН по Крыму. Она была единственной балканской страной, которая приняла соответствующее решение.